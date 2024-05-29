ضبّاط من أمن الدولة تابعوا دورة تدريبيّة حول القيادة التحويليّة

تابع ضبّاط من أمن الدولة دورة تدريبيّة حول القيادة التحويليّة مع منظّمةE4 Leaders international، التي تناولت كيفيّة تعزيز القيادة التحويليّة لرضى الموظفين، لزيادة الإنتاجيّة، وللمساهمة في النجاح العامّ للمؤسسة الأمنيّة.

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