الارصاد الجوية: الطقس يتأثر بكتل هوائية حارة نسبياً تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شمال أفريقيا تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة مع طبقات من الغبار ونشاط في سرعة الرياح".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة".

واشارت الى ان "طقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. والجمعة قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تستقر في بعض المناطق الساحلية كما تنشط الرياح ابتداءا من بعد الظهر".

وذكرت أن "طقس السبت قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ومن المتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء وتبقى الرياح ناشطةً".