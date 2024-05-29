كركي من الجزائر: مؤسسات الضمان تستمد قوتها من قدراتها على الوفاء بالتزاماتها

شارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد كركي في الندوة الفنية حول "مكافحة الخطأ والتهرب والاحتيال في الضمان الاجتماعي والوقاية منها"، التي نظمها مكتب الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في شمال أفريقيا بالتعاون مع مؤسسات الضمان الاجتماعي في الجزائر.

وألقى كركي كلمة في حفل الافتتاح الرسمي، حيّا فيها "نضال الشعب الجزائري ومقاومته الباسلة لنيل الحرية والاستقلال"، معتبراً أن "التاريخ ليس ما تصنعه الصُدف أو الإستعمار بل ما تصنعه إرادة الشعوب الحرّة وصمودها ومقاومتها"، مشيدا "بالعلاقة الأخوية التي تجمع بين الشعبين الجزائري واللبناني".

ودان كركي "الأعمال العدوانية والاجرامية التي يمارسها العدو الاسرائيلي على فلسطين ولبنان"، سائلا "المولى العلي القدير أن يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وعن جميع الشعوب العربية".

وأشار إلى أن "مؤسسات الضمان الاجتماعي تستمد قوتها من قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تأمين التمويل اللازم والمستدام، وهذا يتطلب كفاءة الادارة التنفيذية في عملية تحصيل الاشتراكات والحدّ من مخاطر عدم الامتثال والتهرب والإحتيال ومخاطرالاستفادة غير المحقة للمزايا والتقديمات التي توفرها للمضمونين".

وشدد كركي على "دور كل من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والجمعية العربية للضمان الاجتماعي في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي لتواكب متطلبات الثورة التكنولوجية وما يرافقها من تغيّر في أنماط العمل الجديدة وبخاصّة العمل عن بعد من خلال المنصات الالكترونية والذي يستدعي تطوير في التشريعات وآليات العمل لتأمين الحماية الإجتماعية لهذه الفئات"، معتبرا أن "تنظيم هذه الندوات يؤدي الى تبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات الضمان ويمتّن العلاقات بينها ويساهم في تعزيز العمل العربي المشترك".