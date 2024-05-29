انطلاق القمر الاصطناعي "إيرث كير" في مهمة استكشاف تأثير السحب على المناخ

أُطلق القمر الاصطناعي "إيرث كير" EarthCARE التابع لوكالة الفضاء الأوروبية من كاليفورنيا، لاستكشاف تأثير السحب على المناخ، وهي مسألة لا تزال غير مفهومة بشكل كبير على الرغم من أهميتها.

وانطلق القمر من قاعدة فاندنبرغ في ولاية كاليفورنيا عند الساعة 15,20 بالتوقيت المحلي (22,20 بتوقيت غرينتش) بصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبايس إكس".

واشارت وكالة الفضاء الأوروبية عبر موقعها الالكتروني الى اننا "أطلقنا المهمة".

وسيدور القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 2,2 طناً ومن تصميم مجموعة "إيرباص" على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض. ويُتوقَّع أن يُحدث "ثورة" في فهمنا لتأثير السحب على المناخ، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية.

في هذا السياق، لفت رئيس وكالة الفضاء الأوروبية يوزف أشباخر، الى "إن إطلاق هذه المهمة يذكّرنا بأن الفضاء ليس مخصصاً فقط لاستكشاف المجرات والكواكب البعيدة، بل لفهم أرضنا الجميلة والضعيفة أيضاً".

والسحب هي ظاهرة متنوعة ومعقدة، وتعتمد تركيبتها على مكان وجودها في طبقة التروبوسفير، وهي الطبقة الأدنى من الغلاف الجوي للأرض.