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سفارة روسيا بمصر تعليقاً على دعوة هيلي إسرائيل القـتل: «مفهوم الشر العالمي» حصل على معنى جديد

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الشارقة - اميمة ياسر - علقت السفارة الروسية لدى مصر على صور نيكي هيلي، المندوبة الدائمة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الجمهوري، التي تدعو إلى "إنهاء" الفلسـ ـطينيين.

وفي بيان لها، قالت السفارة الروسية لدى القاهرة: "بينما تعمل روسيا على التغلب على حق الفيتو لواشنطن واعتماد القرار في مجلس الأمن بشأن وقف الإبـ ـادة الجماعية لسكان قطاع غـ ـزة، تعلن المندوبة الدائمة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي عن الحب الأمريكي اللامتناهي لإسـ ـرائيل وتكتب "اقتـ ـلهم وانهِ أمرهم"، على القـ ـذائف التي يتم قـ ـتل المدنيين الفلسـ ـطينيين باستخدامها لمدة سبعة أشهر".

وأضافت السفارة: "وهذا هو عرض حقيقي للسياسة الخارجية "المحبة للسلام" للبيت الأبيض، التي قد عانت بسببها حتى الآن أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا والآن تعاني منها فلسـ ـطين"، متابعة: "والآن حصل مفهوم "الشـ ـر العالمي" على معنى جديد، على الرغم من أنه كان يبدو أن جميع "الخطوط الحمراء" التي يمكن تخيلها قد تم تجاوزها".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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