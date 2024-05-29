إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سيناء

الشارقة - اميمة ياسر - حذر مركز السيطرة على الأمـ ـراض في إسـ ـرائيل من خطورة السفر إلى شبه جزيرة سيناء "بسبب تفشي حمى الضنك".

وقالت القناة الثانية بالتلفزيون الإسـ ـرائيلي، إنه بسبب زيادة انتشار حمى الضنك في جميع أنحاء العالم خاصة بالأماكن الحارة وبالجارة الجنوبية مصر، أوصت وزارة الصحة جميع المسافرين بعدم السفر إلى الدول الموبـ ـوءة بحمى الضنك لحماية أنفسهم من لدغات البعوض خلال النهار والليل.

وأشار تقرير القناة العبرية إلى أن هذا المـ ـرض لا يصيب البشر ولكنه ينتقل عن طريق البعوض، وبالتالي فإن خطر انتشاره في إسـ ـرائيل دون سيطرة كما هو الحال في البلدان الأخرى، وخاصة تلك الأكثر استوائية، هو خطر ضئيل للغاية.