معاريف الإســرائيلية : الجندي المصري أوقع إصابات في اللواء 401 مدرع قبل مقـتله

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "معاريف" الإسـ ـرائيلية تفاصيل جديدة حول حـ ـادث تبادل إطلاق النار بين الجيشين المصري والإسـ ـرائيلي عند معبر رفـ ـح أمس الاثنين.

وقالت معاريف أن الجندي المصري أطلق نيـ ـرانه على قوة عسكرية إسـرائيلية وأصـ ـاب جنود من اللواء 401 مدرع وردت عليه بإطلاق النار ومقـ ـتله.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه في إسـرائيل سارعوا إلى إجراء حوار وتنسيق مع مصر حتى لا تطور الحـ ـادثة لعملية معقدة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسـرائيلية، عن اتصالات مكثفة جرت بين مصر وإسـرائيل عقب الحـادث، لمنع تطور الأمر وحدوث كـ ـارثة تؤدي لقطع العلاقات بين البلدين.