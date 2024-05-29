فرنسا: دخول أكثر من 72 ألف مهاجر لأوروبا بشكل غير قانوني منذ بداية العام

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية أن 72 ألفا و300 مهاجر غير شرعى دخلوا منطقة شنجن بشكل غير قانونى منذ بداية العام.

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" نقلا عن التقرير أن هذه الحالات تم اكتشافها إما من قبل وكالة "فرونتكس " -وكالة المراقبة الأوروبية على الحدود الخارجية للاتحاد- أو من قبل قوات الأمن الداخلي في الدول الأوروبية وربما يكون الرقم الحقيقي أعلى من المعلن.

وأضافت أن طريق الهجرة عبر إسبانيا يشهد زيادة هائلة: +185% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أيضا زيادة بنسبة 101% للدخول عبر أوروبا الشرقية، بينما انخفض الوصول عبر إيطاليا بنسبة 60% في الوقت نفسه، وفي داخل الاتحاد الأوروبي، تم تسجيل 386,157 طلب لجوء "15% من هذه الطلبات تم تقديمها في فرنسا و24% في ألمانيا.

وحول توجه المهاجرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة، فلا يزال الوضع "متوترا للغاية"، فمنذ بداية العام، تم تسجيل 522 حالة عبور لـ 18,659 مهاجرًا بزيادة قدرها 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.