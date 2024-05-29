تداول 60 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 968 شاحنة و140 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7500 طن بضائع و479 شاحنة و128 سيارة، وشملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع، و489 شاحنة و12 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة NEW SEAF JADE قادمة من السعودية والعبارة أمل بينما تغادر السفينة ALEENA1، وعلى متنها 43 ألف طن فوسفات تصدير إلى إندونيسيا، كما غادرت السفينتين الحرية 1 وبوسيدون، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهي بوسيدون اكسبريس، سينا، الرياض والحرية 1.

وسجل ميناء نويبع تداول 3400 طن، 406 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهي أيلة ، كوين نفرتيتي ، بريدج واور، على الخط الملاحي "نويبع-العقبة"، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3090 راكب بموانيها.