شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشباب بالشعب الجمهورى تناقش خطة التنمية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا، برئاسة نشأت حته أمين أمانة الشباب المركزية، وحضور ومشاركة الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

وتناول الاجتماع استعراض الخطة التنظيمية لأمانة الشباب المركزية بالحزب، والتي تضم الخطوط العريضة التي على أساسها سوف يقوم عمل الأمانة.

وخلال الاجتماع؛ ثمن نشأت حته الجهود المبذولة خلال الفترة الماضيه، موجهًا الجميع باستمرار البناء على النجاحات التي تحققت، وتكثيف العمل في ضوء الدعم “غير المحدود” من الحزب لأمانة الشباب المركزية.

كما أكدت النائبة إيلاريا سمير أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، على أن نجاح الأمانة يستند إلى التواجد الدائم والمستمر داخل التجمعات الشبابية، حيث أن التنوع في الأفكار هو المحرك لقدرة الأمانة على تقديم مشروع سياسي قادر على التنمية السياسية والخدمة المجتمعية.