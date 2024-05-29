حمية ومكاوي أطلقا آلية العمل المشتركة لتسهيل اجراءات موسم الحج والعمرة

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على أن موسم الحج لهذا العام ، سيكون قليل المشاكل قدر المستطاع وذلك سيعود الى التنسيق المباشر والفوري بين المديرية العامة للطيران المدني وجهاز امن المطار والهيئة

كلام حمية أتى خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مبنى المديرية العامة للطيران المدني في لبنان بحضور رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة ،محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي و مدير عام الطيران المدني فادي الحسن وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري وضباط من جهاز أمن المطار وعدد من رؤوساء الوحدات الفنية والإدارية العاملة في المطار، وذلك للإعلان عن آلية العمل المشتركة بين المديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية المعنية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت والمكلفين من قبل الهيئة بتسهيل الإجراءات المتخذة لموسم الحج والعمرة لهذا العام

ولفت الى انه "مع بداية شهر حزيران المقبل سيبدأ موسم الحج لهذا العام ، وأن أولى الرحلات الجوية ستنطلق بين بيروت والمملكة العربية السعودية ابتداء من 2 و 3 من الشهر المقبل"

وتابع " اجتماعنا اليوم يأتي للتنسيق الأطراف المذكورة " مشيرا في هذا السياق إلى ان "الهدف يأتي لأجل التخفيف عن الحجاج وتسهيل المعاملات و الاجراءات الخاصة بهم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

ولفت الى انه " قد تم الاتفاق على جملة من الأمور ولعل اهمها تتعلق بالمديرية العامة للطيران المدني ، والتي ستخصص لهيئة الحج والعمرة قاعة في قسم المغادرة في المطار حيث سيتواجد ممثلون عنها، وذلك خدمة للحجاج وتسهيلا للاجراءات المتعلقة بهم ، فضلاً عن أي عمل إداري، وذلك كي يكون موسم الحج قليل المشاكل قدر المستطاع".

وتابع" إضافة إلى التسهيل المشار إليه ، فإن نريده أيضاً هو التنسيق المباشر والفوري ما بين المديرية العامة للطيران المدني و جهاز امن المطار والهيئة .

واشار الى انه "ما من شك، فإن شهر حزيران سيبدأ معه موسم الاصطياف ، وبالتالي فإننا سنشهد ازدحاما في المطار ، ولكن - وعلى الرغم من ذلك - فإنه وبالتنسيق ما ببن الهيئة والمديرية العامة للطيران المدني وجهاز امن المطار ، والذي سيكون من خلاله تخفيف الاعباء الى الحد الأقصى، متأملين إلى ان يكون موسم الحج لهذا العام قليل المشاكل سواء في المغادرة او العودة ، والذين يقدر عددهم بما يفوق 8000 حج" .

من جهته رحب محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي "بالعمل مع وزير الاشغال العامة والنقل" مشيرا الى ان العمل معه دائما يتصف بالسهولة والسلاسة "

وأضاف "ما يجمعنا اليوم هو مصلحة عامة لكل المسافرين عبر المطار ذهابا وايابا". مشيرا في السياق الى ان "عدد المسافرين بطبيعة الحال لن يقل وبالتالي علينا التركيز على تنظيم الزحمة في حال حصولها "

وتابع القاضي مكاوي "وكما اشار الوزير حمية فإن موسم الحح هذا العام يتزامن مع بداية موسم الصيف و الاغتراب لذلك فالغاية من ذلك الاحتماع هو للتنسيق أثناء مغادرة الحجاج ووصولهم ومرافقتهم الى مطاري جدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ، وكذلك العمل على تنسيق معاملاتهم في المطارين "

ولفت مكاوي إلى ان "هذا العمل سيكون له أثر ايجابي وملموس عند الجميع والتعاون مع جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدني كان مشجعا وقد خبرنا ذلك في وقت سابق ونحن غير متفاجيئين من التعاون المثمر مع المدير العام للطيران المدني

ونأمل ان تكون الامور منظمة على الاصعدة كافة ، وان يشكل موسم الحج هذا العام علامة فارقة عن المواسم السابقة وخال من اي خلل تنظيمي " مشيرا الى ان " الازدحام سيفرض نفسه بلا شك خلال عدة أيام وهذا امر طبيعي ولكن علينا التركيز على تنظيم عملية مغادرة الحجاج من المطار "

وختم مكاوي كلامه بتوجيه "الشكر الى وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية والمديرية العامة للطيران المدني وجهاز امن المطار "

بعد انتهاء المؤتمر الصحفي تفقد حمية يرافقه القاضي محمد مكاوي ومدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز امن المطار العميد فادي كفوري والوفد المرافق قاعة المغادرة التي خصصتها المديرية للهيئة .