بري اتصل بالخطيب معزيا بوفاة عمه

تلقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عزاه في بوفاة عمه المرحوم الحاج جواد حسين الخطيب.

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