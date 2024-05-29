اشارت النائب ندى البستاني، الى أن "منذ أشهر ونحن نتابع ملف شركة MEP لتشغيل وصيانة معملي الذوق والجيه التي انتهيت مدته ولا امكانية لتمديد عقد منتهي بحسب قرار ديوان المحاسبة"، آملة "ان يبقى الديوان عند قراره في جلسة الغد، والا يخضع للضغوط، وان يكمل بالملف ويسأل عن الـ30 مليون دولار التي قبضتهم الشركة المشغلة ولم تعمل بهم، وللموضوع تتمّة".

كانت هذه تفاصيل خبر ندى البستاني: نأمل من ديوان المحاسبة ان يبقى عند قراره بعدم امكانية التمديد لشركة MEP لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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