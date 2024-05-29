افادت قناة "الـLBC"، بان "النائب العام الاستئنافيّ، في البقاع، منيف بركات، أوقف رهن التحقيق، صاحب سلسلة الأفران، التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها في زحلة والذي يغذّي البقاع. كما أوقف المدير العام والمديرة وموظفًا، فيرتفع عدد الموقوفين إلى تسعة".
واشارت الى ان "التحقيقات التي استمرت حتى الساعة الثانية بعد منتصف ليل الثلاثاء، ستُستأنف اليوم، مع استدعاء المزيد من الأشخاص".
كانت هذه تفاصيل خبر "LBC": القاضي بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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