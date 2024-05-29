"LBC": القاضي بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها

افادت قناة "الـLBC"، بان "النائب العام الاستئنافيّ، في البقاع، منيف بركات، أوقف رهن التحقيق، صاحب سلسلة الأفران، التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها في زحلة والذي يغذّي البقاع. كما أوقف المدير العام والمديرة وموظفًا، فيرتفع عدد الموقوفين إلى تسعة".

واشارت الى ان "التحقيقات التي استمرت حتى الساعة الثانية بعد منتصف ليل الثلاثاء، ستُستأنف اليوم، مع استدعاء المزيد من الأشخاص".