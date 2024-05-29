احاطت بلدية فنيدق في بيان لها، "المواطنين علماً وكل سالكي الطريق بأن طريق فنيدق الدلبة الغربية القرنة مقطوعةبالإتجاهين أمام شاحنات الرمل التي تسببت بأضرار مباشرة على الصرف الصحي والزفت ومنازل المواطنين".
كما حملت بلدية فنيدق المسؤولية للشاحنات والشركات التابعة لها او الافراد كافة، و"الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال التي تعتبرها تخريبية وتضر بأمن وسلامة المواطنين في بلدة فنيدق".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية فنيدق أعلنت قطع طريق فنيدق الدلبة بالاتجاهين أمام شاحنات الرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.