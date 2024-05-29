بلدية فنيدق أعلنت قطع طريق فنيدق الدلبة بالاتجاهين أمام شاحنات الرمل

احاطت بلدية فنيدق في بيان لها، "المواطنين علماً وكل سالكي الطريق بأن طريق فنيدق الدلبة الغربية القرنة مقطوعةبالإتجاهين أمام شاحنات الرمل التي تسببت بأضرار مباشرة على الصرف الصحي والزفت ومنازل المواطنين".

كما حملت بلدية فنيدق المسؤولية للشاحنات والشركات التابعة لها او الافراد كافة، و"الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال التي تعتبرها تخريبية وتضر بأمن وسلامة المواطنين في بلدة فنيدق".