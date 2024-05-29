عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، للأوضاع العامة لاسيما موضوع الرئاسة وما صدر مؤخراً عن "اللجنة الخماسية" . وشكر بري جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإرساله مبعوثاً خاصاً له الى لبنان، مكررا "تمسكه بمبادرته لإنتخاب رئيس للجمهورية، كما كرر الدعوة ومن دون شروط مسبقة "للتشاور" حول موضوع واحد هو إنتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم الإنتقال إلى القاعة العامة للمجلس النيابي للإنتخاب بدورات متتالية رئيس من ضمن قائمة تضم عدداً من المرشحين حتى تتوج المبادرة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى لودريان: للتشاور دون شروط مسبقة حول إنتخاب رئيس ومن ثم الإنتقال للقاعة العامة للإنتخاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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