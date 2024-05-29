الصحة في غزة أعلنت عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية: لا قدرة لدينا للتعامل مع المجازر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال تعمّد تصفية الوجود الصحي في رفح وشمال القطاع ولا قدرة للتعامل مع المجازر المتلاحقة".

وطالبت بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية لرفح وشمال غزة، إضافة للوقود والمساعدات الطبية.

إلى ذلك، كشفت الوزارة أنّ "الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 75 شهيدًا و284 مصابا خلال 24 ساعة"، معلنة بذلك عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36,171 شهيدا و81,420 مصابا منذ 7 تشرين الاول".