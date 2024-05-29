ودعت الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى ضرورة إدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية، إضافة للوقود والمساعدات الطبية، في ظل عدم القدرة على التعامل مع المجازر الإسرائيلية المتلاحقة في كافة مناطق قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 36,171 فلسطينياً وجرح و 81,420 آخرين منذ بدء العدوان على غزة، مبيّنة تعمد الاحتلال تصفية الوجود الصحي في القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة الصحية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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