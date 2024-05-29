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الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة الصحية في غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن انهيار المنظومة الصحية في مدينة رفح وشمال قطاع غزة، بعد خروج مستشفياتها عن تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمرضى، وذلك بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لأبنية المستشفيات ونفاذ الوقود والمستلزمات الطبية.

ودعت الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى ضرورة إدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية، إضافة للوقود والمساعدات الطبية، في ظل عدم القدرة على التعامل مع المجازر الإسرائيلية المتلاحقة في كافة مناطق قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 36,171 فلسطينياً وجرح و 81,420 آخرين منذ بدء العدوان على غزة، مبيّنة تعمد الاحتلال تصفية الوجود الصحي في القطاع.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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