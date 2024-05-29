شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع 2000 وجبة للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى من خلال مؤسسة نبيل الكاتب إحدى مؤسسات التحالف فى توزيع 2000 وجبة جاهزة على الأسر الاكثر احتياجا في عزبة النور بمركز دمنهور محافظة البحيرة.

ويهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.

توزيع الوجبات