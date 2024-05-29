شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب توافق على مشروع موازنة الطرق والكبارى 25/24 بقيمة 27 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا اليوم،لاستكمال مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكبارى بحضور اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة.

وقد وافقت اللجنه خلال اجتماعها اليوم على الموازنه العامه للهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالى الجديد 2024/2025، وبلغت إجمالى تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 27 مليارا و100 مليونا و112 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023/2024 مبلغ 47 مليارا 364 مليونا و34 ألف جنيه، بخفض قدره 20 مليارا و263 مليونا و922 ألف جنيه، بنسبة خفض 43%.

وتم توزيع إجمالى تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 3 مليارات و485 مليونا و961 ألف جنيه، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 22 مليارا و298 مليونا و458 ألف جنيه.



فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 3 مليارات و485 مليونا و961 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 3 مليارات و248 مليونا و95 ألف جنيه بزيادة قدرها 237 مليونا و866 ألف جنيه بنسبة زيادة 7%.

فيما بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025، 22 مليارا و298 مليونا و458 ألف جنيه.

فيما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 43 مليارا و334 مليونا و360 ألف جنيه بخفض قدره 21 مليارا و44 مليونا و902 ألف جنيه بنسبة خفض 49%.