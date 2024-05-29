هاشم: ما تقدمه الحكومة وعبر مجلس الجنوب أقل الواجب لدعم صمود الجنوبيين

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح، "ان الاصوات التي ترتفع، كلما قاربت الحكومة او اي مؤسسسة ملف مساعدة ابناء الجنوب في هذه المرحلة، تضع مواقفها في دائرة الشك، لأن ما يدفع لأبناء المناطق الجنوبية الحدودية لا يساوي نقطة دم تنزف من شهيد او جريح" .

واشار الى "ان ما تقدمه الحكومة وعبر مجلس الجنوب أقل الواجب لدعم صمود الجنوبيين، فلولا تشبثهم بأرضهم ومواجهتهم مشروع العدو الصهيوني لكانت المنطقة منزوعة الحياة وما كان للبنان حكومة ولا مؤسسسات، وحتى انه لا يبقى وطن".

وشدد على ان "كفى ايها السادة، وعلى ماذا تتباكون، فالوطن يبنى بالتضحيات لا بالبيانات والارتباطات والرهانات الخاطئة".