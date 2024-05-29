كوريا الشمالية تلقي قمامة وقاذورات على جارتها الجنوبية بـ البالونات.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 150 بالونا محملة بالقمامة والقاذورات إلى جارتها الجنوبية، بحسب بيان للجيش الكوري الجنوبي.

وحذر الجيش الكوري الجنوبي الجمهور، اليوم الأربعاء، من لمس البالونات البيضاء والأكياس البلاستيكية المرفقة بها بعد سقوطها، لأنها تحتوي على "نفايات قذرة وقمامة"، داعيًا المواطنين إلى إبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة إذا اكتشفوها.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن البالونات المتساقطة يبدو أنها كانت تحمل أنواعا مختلفة من القمامة، مثل: الزجاجات البلاستيكية والبطاريات وأجزاء الأحذية وحتى الفضلات، وقام المسؤولون العسكريون بجمع الأشياء لتحليلها تفصيليا، وفقًا لوكالة "يونهاب".

وأوضحت الهيئة أن "هذه الأفعال التي تقوم بها كوريا الشمالية تنتهك بوضوح القانون الدولي وتهدد بشكل خطير سلامة شعبنا. ونحذر كوريا الشمالية بشدة من تصرفاتها غير الإنسانية والمبتذلة، وأنه يتعين عليها وقفها على الفور".

وقالت إنها ستضع إجراءات السلامة من خلال العمل مع الشرطة والحكومة، مشيرةً إلى أنها تتعاون بشكل وثيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة والمسؤولة عن الإشراف على الأنشطة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

ويأتي الحادث بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية أنها سترد على "تكرار إلقاء المنشورات الدعائية وغيرها من القمامة" في المناطق الحدودية من جانب نشطاء في الجنوب.