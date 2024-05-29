شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى عن توصياته للحوار الوطنى: استغلال شبكة الطرق والصناعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حزب الحرية المصري يسعى إلى تقديم توصيات اقتصادية جادة على مائدة الحوار الوطني، للعبور من الأزمة الراهنة، مؤكدا على أهمية دفع عجلة الاقتصاد والزراعى فى آن واحد، مؤكدا أن أمانات الحزب تجتمع من أجل التوصل إلى رؤية واضحة فى تنمية الصناعة والزراعة.

وأشار نائب رئيس حزب الحرية المصري، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى التى ستمنح الاقتصاد الوطنى دفعة قوية وقبلة حياة، خاصة أن حجم استيراد مصر من هذه المنتجات يستنزف العملة الصعبة، فى الوقت التى يمكننا استبدال هذه المنتجات بصناعات وطنية، قائلا:" ليس من الطبيعى أن نستورد أبرة الخياطة والخيوط"، بعدما كانت مصر تعيش أزهى عصور الصناعة فى الماضى.



وأكد أن البداية ستكون من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال البنية التحتية وتطوير الخدمات والمرافق التى نجحت الدولة فى تنفيذها على مدار السنوات الماضية، فنحن نملك أطول شبكة طرق لذا لابد من استغلالها، مؤكدا على أهمية فتح أسواق جديدة فى مجالات الزراعة.