شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى شريك أساسى للدولة فى الحماية الاجتماعية ويسعى للقضاء على الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ذراع هام وشريك أساسي للدولة في مل الحماية الاجتماعية، التي أولت الدولة لها اهتمامًا كبيراً، وقد جاء هذا الكيان في التوقيت المناسب للقضاء على الفقر ومواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، وشعر بها الفئات البسيطة.

وساهم التحالف الوطني في تفعيل دور المجتمع المدني في ملف الحماية الاجتماعية وذلك على النحو التالي:

1.القضاء على الفقر.



2. تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.



3. تحسين الوضع الاجتماعى للأسرة المصرية ولاسيما الفئات الأولى بالرعاية.



5. نجح فى توحيد الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر.



6.إطلاق المبادرات الاجتماعية التى تهدف إلى تخفيف المعاناة عن ملايين البسطاء في مختلف المحافظات.



7. يملك بيانات دقيقة حول الفئات الأولى بالرعاية في مصر وبالتالي لديه القدرة على توصيل أموال التبرعات في مسارها السليم .



الجدير بالذكر أن التحالف الوطني عزز قيمة العمل المدني، وأعلى من قيمته ووحد الجهود تحت مظلة واحدة لتتكامل جهوده في الدولة في العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.