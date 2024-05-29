شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على تدشين خطوط نقل جماعى بجنوب الجيزة لخدمة الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة المقدمه من النواب أسماء سعد الجمال، أحمد نويصر، عمرو عكاشة، نادر الخبيري، عماد الدرجلي، حسام عاشور، شحاتة أبو زيد ، النائب حازم عويان، صلاح أبو هميله، النائب عمرو كمال أبو حامد، وبحضور المهندس سيد متولي رئيس جهاز النقل البري الداخلي.

وتم الانتهاء والموافقة على طرح 100/ خط أتوبيس نقل جماعي لربط مراكز جنوب الجيزة بالعاصمة أيضا لخدمة الطلاب أهالي مراكز الصف أطفيح العياط ، البدرشين، الحوامدية، أبو النمرس.



ومن جانبه قال رئيس جهاز النقل البري الداخلي المهندس سيد متولي إنه سيتم توفير شركات للنقل وتوفير أتوبيسات نقل جماعي لربط مراكز الجيزة بالعاصمة وسيتم الطرح خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه سيتم عقد اجتماع الأيام القادمة بمقر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور نواب جنوب الجيزة ، الصف وأطفيح ،أبو النمرس، البدرشين، الحوامدية، والعياط، لحل مشكلة أتوبيسات النقل الجماعي نهائيا.