القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 6 عمليات استهدفت 3 سفن في البحر الأحمر وسفينتين في البحر العربي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ النازحينَ في منطقةِ رفح نفذتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ".

وفي التفاصيل، أوضحت القوات السملحة أنها "نفذت ثلاثُ عملياتٍ عسكريةٍ في البحرِ الأحمرِ استهدفتْ الأولى سفينةَ ( LAAX ) وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً وتضررتْ بشكلٍ كبيرٍ، العمليةُ الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ (MOREA ) والعمليةُ الثالثةُ استهدفتْ سفينةَ ( Sealady )".

وذكرت أنها "نُفذتِ العملياتُ الثلاثُ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والبالستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وأدتْ إلى تحقيقِ إصاباتٍ مباشرةٍ. كذلك نفذتِ عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتا سفينتي ( ALBA ) و( Maersk HARTFORD ) الأميركيةِ في البحرِ العربيِّ، وتمت عملية الاستهدافِ بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرة".

كذلك أعلنت عن "استهداف العمليةُ العسكريةُ السادسةُ سفينةَ (MINERVA ANTONIA) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحة، وقدْ تمَّ استهدافُ كافةِ السُّفُنِ المذكورةِ لانتهاكِها قرارَ حظرِ الوصولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة".

وأكدت أنها "لن تترددَ في استهدافِ كافةِ السُّفُنِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها وكما جاءَ في بياناتِها السابقة|.

وحيّت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، "المقاومةَ الفلسطينيةَ الباسلةَ في قطاعِ غزةَ وكافةَ الأحرارِ المساندينَ لها في لبنانَ والعراقِ وتؤكدُ استمرارَ عملياتِها العسكريةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".