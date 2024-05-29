"أ ف ب": البرازيل تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "البرازيل تستدعي سفيرها لدى إسرائيل فريدريكو ماير".

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استدعى، في شهر شباط الماضي، سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور، وذلك ردا على توبيخ تل أبيب له على خلفية تصريحات أدلى بها دا سيلفا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "فويا دي ساو باولو" البرازيلية، أن "الرئيس لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد لدى إسرائيل فريدريكو ماير للتشاور، وذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن البرازيل قررت إعادة سفيرها من تل أبيب، وكذلك استدعاء السفير الإسرائيلي لديها للتوبيخ".

وكان قد اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به هناك بـ"محرقة اليهود" إبان الحرب العالمية الثانية.