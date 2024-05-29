حمية عرض مع أبو الحسن وعبدالله المستجدات وشؤونا إنمائية مناطقية

التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية النائبين هادي ابو الحسن وبلال عبدالله، حيث تداول معهما في آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة.
كما تم البحث في شؤون انمائية مناطقيه تعنى بها الوزارة، ولاسيما ملف صيانة الطرق الأساسية في أقضية الشوف الأعلى وإقليم الخروب، عاليه والمتن الأعلى.
وأكد حمية في خلال الاجتماع أن " الفرق المعنية والمكلفة في الوزارة قد اتمت الكشف على الطرق الاساسية في مناطق الشوف الأعلى وإقليم الخروب، عاليه والمتن الأعلى"، مشيرا في هذا السياق إلى انه " يجري حاليا إعداد ملفاتها تباعا للعمل على صيانتها وفقا للاعتمادات المتوافرة".
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