"اليونيفيل": لإعادة الالتزام بالقرار 1701 وبدء العمل على إيجاد حل سياسي ودبلوماسي

أشار رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام أرولدو لاثارو، خلال احتفال اليونيفيل باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، الى أن "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل يتواجدون من 49 دولة على الأرض في جميع أنحاء منطقة عملياتنا، ويركزون على منع تصعيد النزاع وتجنب حرب شاملة".

ولفت لاثارو، الى أن "الجنون يواصلون عملهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويوفرون المأوى للمدنيين العالقين وسط مرمى النيران بما في ذلك مساعدة المجتمعات المحلية في الجنوب عبر المساعدات الطبيّة، طب الأسنان والخدمات البيطرية والتعليمية".

ورأى أن "الموت والدمار الذي شهدناه على جانبي الخط الأزرق أمر مفجع. لقد تعطلت حياة الكثيرين وفقد الكثير من الناس أرواحهم. ولا يزال آلاف الأشخاص نازحين وقد فقدوا منازلهم وسبل عيشهم. وباعتبارنا قوات حفظ سلام، فإننا نجدد التزامنا كل يوم بعملنا لاستعادة الاستقرار".

وحثّ جميع الجهات وجميع القوى الفاعلة على "وقف إطلاق النار، وإعادة الالتزام بالقرار 1701، وبدء العمل على إيجاد حل سياسي ودبلوماسي، وهو السبيل الوحيد لحل هذا الوضع".