اتحاد بلديات بعلبك وبلديّة بعلبك يطلقان مشروع إنارة مدخل بعلبك الجنوبي

اطلق رئيسي اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة وبلديّة بعلبك مصطفى الشل مشروع إنارة مدخل بعلبك الجنوبي على الاوتستراد الداخلي الممتد من محطة غصن وصولا حتى فندق بلميرا بتمويل من المجلس النروجي للاجئين "NRC".

وتم الاتفاق، خلال اجتماع عقد في إتحاد بلديات بعلبك، على بدء أعمال تركيب 150 لمبة على الطاقة الشمسية مع اربع أعمدة بدل عن التي ازيلت نتيجة حوادث السير.

وبعد الاجتماع جال قاسم وفريق المهندسين على الاوتستراد المقرر انارته ومعاينة الاعمدة المتضررة نتيجة حوادث السير وتركيب أعمدة جديدة مكانها

يذكر أن بلدية بعلبك كانت قد انارت الجزء الأكبر من المدخل منذ سنة وسيتم إعادة إنارتها بمصابيح أكثر قوة وفعالية على أن يتم تركيب المصابيح المستبدلة في طرقات أخرى في مدينة بعلبك