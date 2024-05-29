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قائد الجيش بحث مع مسؤول امني بريطاني في سبل تعزيز قدرات الجيش على ضبط الحدود

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب احمد الخير وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل قائد الجيش المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود اللواء المتقاعد Graeme Lamb بحضور الملحق العسكري البريطاني المقدم Charlie Smith، وتناول البحث سبل تعزيز قدرات الجيش على ضبط الحدود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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