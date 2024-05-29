الحلبي دشن مدرستين في عاليه وبيصور بعد ترميمهما: لن نسمح للقطاع التربوي الرسمي أو الخاص بأن ينهار

دشن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي متوسطة عاليه الرسمية المختلطة، بعد ترميمها بصورة كاملة.

ولفت الحلبي، الى أننا "عاهدنا أهلنا في الجبل وفي كل مناطق لبنان، بأننا لن نستكين ولن نتأخر عن تجديد المدارس القائمة وتجهيزها وتأهيلها لتخدم المجتمع بكل تطوراته التكنولوجية والتربوية، وها نحن عند عهدنا، نتسلم ونسلم إدارة المدرسة وأساتذتها وتلامذتها، مبنى مدرسيا لائقا بتطلعاتهم، بعدما شهد ترميما شاملا تم تمويله من قرض البنك الدولي s2r2".

وذكر أن "هذا الترميم شمل المبنى بكامله والملعب والحمامات والمرافق كلها، وتم تأمين الطاقة الشمسية، فأصبحت المدرسة بعد هذه العملية مدرسة نموذجية تحتضن نحو ستمائة متعلم، وتشكل بيئة سليمة وصحية وحضنا تربويا يستحقونه".

ثم توجه الحلبي والوفد المرافق الى بيصور، حيث دشن ثانوية بيصور الرسمية بعد ترميمها بصورة كاملة وجعلها ثانوية دامجة لذوي الإحتياجات الخاصة.

وأضاف "يحلو لنا في الزمن المستحيل أن نؤكد إصرارنا مع فريق عملنا في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، أننا لن نسمح للقطاع التربوي الرسمي أو الخاص أن ينهار أمام الأزمات، وقد نجحنا بالتعاون مع المخلصين في الصمود وتحسين الأوضاع ولو قليلا بالنسبة إلى المباني المدرسية، وتأمين بدل إنتاجية للمعلمين، والتحضير للامتحانات الرسمية في الثانوية العامة بكل فروعها وكذلك في التعليم المهني والتقني والجامعة اللبنانية".