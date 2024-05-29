إعلام إسرائيلي: إسرائيل تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لإفشال مشروع قرار وزعته الجزائر لوقف الهجوم على رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "إسرائيل تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لإفشال مشروع قرار وزعته #الجزائر لوقف الهجوم على رفح".
وأمس أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، بعد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس المكون من 15 عضوا، أن "الجزائر ستقدم مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة لوقف القتل في رفح"، موضحاً أنه "سيكون نصا قصيرا وحاسما لوقف القتل في رفح".
وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا جلسة مشاورات مغلقة، مساء أمس الثلاثاء، بناء على طلب الجزائر لبحث تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة في ظل توالي المجازر بحق المدنيين.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الطلب جاء بناء على "التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح".
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