ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بنغلادش والهند إلى 65 شخصاً

تسبب إعصار قوي ضرب المناطق المنخفضة في بنغلادش والهند بمقتل 65 شخصاً على الأقل في حصيلة جديدة.

وضربت العواصف العاتية والأمواج المتلاطمة الساحل مع وصول إعصار رمال إلى اليابسة مساء الأحد، ولكن بحلول بعد ظهر الاثنين، خفت حدة الرياح. وما زالت الأمطار والرياح مستمرة بينما بدأ السكان البحث بين أنقاض منازلهم.

واعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية في بنغلادش، عزيز رحمن، إن الإعصار كان "واحداً من أطول الأعاصير في تاريخ البلاد"، وعزا ذلك إلى التحولات الناجمة عن التغيّر المناخي.

ولقي 17 شخصاً على الأقل حتفهم في بنغلادش وفقاً لمكتب إدارة الكوارث والشرطة، إذ غرق البعض ومات البعض الآخر إثر سقوط أشجار أو حطام عليهم، وقضى آخرون صعقاً بالكهرباء بعد وقوع خطوط التيار الكهربائي.

وفي الهند،لفتت تقارير حكومية ووسائل إعلام محلية إن 48 شخصاً قتلوا في حصيلة جديدة، بعد أن سجلت الحصيلة السابقة مقتل 21 شخصاً في البلاد.

واكدت إدارة ولاية ميزورام في بيان إن من بين الضحايا 14 عاملا سحقوا في مقلع انهار يوم الثلاثاء جراء العاصفة.