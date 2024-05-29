الحوثيون يعلنون استهداف سفن بالبحر الأحمر والمتوسط لانتهاكها حظر الوصول لموانئ الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة انصار الله اليمنية “جماعة الحوثي”، تنفيذ عدة عمليات عسكرية في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، استهدف فيها عدد من السفن اللأمريكية والمرتبطة بالكيان الإسرائيلي.

وقالت جماعة الحوثيين في بيانها: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائمِ العدو الصهيوني بحقِّ النازحينَ في منطقة رفح، بقطاع غزةَ وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، نفذتِ القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستَّ عمليات عسكرية وعلى النحو التالي:

وأضاف البيان: ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينةَ ( LAAX ) وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير بفضل الله، والعمليةُ الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ (MOREA ) والعمليةُ الثالثةُ استهدفتْ سفينةَ ( Sealady ) وقد نُفذت العمليات الثلاث بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة وأدت إلى تحقيق إصابات مباشرة بفضل الله.

وأشار الحوثيين: إلى أن القوات اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينتي ( ALBA ) و( Maersk HARTFORD ) الأمريكيةِ في البحر العربي، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

كما استهدفت العملية العسكرية السادسةُ سفينةَ ( MINERVA ANTONIA ) في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة، وقدْ تمَّ استهداف كافة السفن المذكورة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأضاف البيان: أن القوات اليمنيةَ وأمامَ استمرارِ الجرائمِ الإسرائيليةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ لن تترددَ بعون الله تعالى في استهداف كافة السُّفُنِ التي تتعاملُ مع الكيان الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها وكما جاءَ في بياناتها السابقة.

ووجهت القوات المسلحة اليمنية "الحوثيين" التحية للمقاومةَ الفلسطينيةَ الباسلةَ في قطاع غزةَ وكافةَ الأحرار المساندينَ لها في لبنانَ والعراقِ وتؤكدُ استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.