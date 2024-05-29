الملكة رانيا: غزة حررت الكثيرين من وهم الانبهار بالغرب

ياسر رشاد - القاهرة - صرّحت الملكة الأردنية رانيا العبد الله خلال كلمتها أمام خريجي الأكاديمية الدولية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، أن غزة حررت الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب.

وقالت الملكة إن "التقدم لا يقتصر على التفوق الاقتصادي والتقني ولا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو سرعة الإنترنت فقط، بل بعمق قيم الأمة".

وأضافت: "عالم فيه الكثير من التناقضات بينما نسمعه وما نراه، أنا عربي قولوها دون خجل أو خوف قولوها بكل فخر واعتزاز".

وتابعت الملكة: "فلا أجمل من أن نكون حملة رسالة ملؤها الرحمة التي يحتاجها عالمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وهنأت الملكة الخريجين وأهاليهم ومعلميهم وباركت لهم ولجميع الطلبة، وتمنت لهم الخير.



ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.