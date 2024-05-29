شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يقدم روشتة اقتصادية للحوار الوطنى: توفير قروضا بفائدة منخفضة للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن الحزب سيتقدم بتوصيات للعبور من الأزمة الاقتصادية للحوار الوطني، حتى نتمكن من الوصول إلى حلول علمية ودقيقة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية، في ظل الظروف العالمية التي القت بظلالها على أكبر النظم الاقتصادية العالمية، موضحا أن أهم هذه الملفات التي سيتقدم بها الحزب هو تطوير صناعة الدواء.

وأوضح "غنيم"، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن توطين صناعة الدواء في مصر تعد هدفًا استراتيجيًا يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية وتقليل الاعتماد على الواردات، مقترحًا ضرورة توفير الدعم الحكومي، مع توفير بيئة مناسبة من خلال السياسات والتشريعات الحكومية التي تدعم صناعة الدواء المحلية، و تقديم حوافز وتسهيلات مثل تخفيض الضرائب، وتسهيلات القروض، وتسهيلات في إجراءات الترخيص والتصدير.

واقترح أيضا النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، بضرورة تطوير البنية التحتية لصناعة الدواء، بما في ذلك المرافق الصناعية المتخصصة والمختبرات والمراكز البحثية، حيث يتطلب ذلك الاستثمار في التكنولوجيا والتجهيزات اللازمة وتوفير الكوادر البشرية الماهرة.



وأكد على أهمية تعزيز التعليم والبحث العلمي في مجال العلوم الصيدلانية والكيمياء والبيولوجيا، حيث يمكن توفير برامج تدريبية متخصصة للصيادلة والعلماء والمهندسين لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم في صناعة الدواء

وفيما يتعلق بملف الصناعة بوجه عام، شدد على أهمية توفر رؤية واضحة قابلة للتطبيق على أرض الواقع لحل الأزمة، شريطة أن يتم الاعتماد على الموارد المتاحة وأن يتم الاستماع لكل الأطراف المعنية ، بداية من القطاع الخاص والمستثمرين والمصنعين والقطاع المواز تمهيدا لدمجه فى المنظومة الرسمية.

ولفت إلى أهمية توفير الحوافز والتسهيلات حيث يمكن أن تلعب الحكومة دورًا هامًا في تعزيز الصناعة المحلية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للشركات الصناعية، مثل تخفيض الضرائب، وتوفير القروض بفائدة منخفضة، وتقديم المساعدة في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.