ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت أكبر جزر في الفلبين الأسبوع الماضي إلى سبعة قتلى وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وبعد أن ضربت جزيرة سمر بوسط البلاد ليل الجمعة، اشتدت أول عاصفة تضرب الفلبين هذا العام مع تقدّمها باتّجاه الشمال الغربي نحو جزيرة لوزون الرئيسية لتصبح على مقربة من العاصمة مانيلا.

واضطر أكثر من ثمانية آلاف شخص لإخلاء منازلهم في المقاطعة، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات واسعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية إن العاصفة اشتدت وتحوّلت إلى إعصار تحرّك باتجاه شمال شرق البلاد فوق بحر الفلبين.