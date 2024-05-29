شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة للمركز المصرى تكشف جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاسترايتجية، تقريرا حول جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتأثيرها على المجتمع المصرى، إذ أوضح أن التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.

وأوضح تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يضم في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، ويمتاز التحالف بملكيته لقاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأشارالتقرير إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مجالات متعددة، إذ يقدم الدعم للأكثر احتياجات في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا.