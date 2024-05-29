شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة ملك البحرين ولى العهد مع وزراء الإعلام العرب، وأعرب عن أهمية الإعلام ودوره البارز فى دعم الجهود التنموية على مختلف الأصعدة وهو رافدٌ هام فى مسار تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم لما يحمله من مسؤولية كبيرة نحو مختلف القضايا والتحديات عبر نقل الرسائل البنّاءة وتكريس قيم المصداقية والموضوعية.

وأشار الأمير سلمان إلى أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون الإعلامي العربي بما يدعم مسيرة النمو والتطوير فى الدول العربية ويحقق تطلعات أبنائها تماشيًا مع رؤى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية.





وعبر سموه عن تحياته للزعماء العرب، مشيدا بنجاح القمة العربية التى انعقدت مؤخرا فى البحرين، مؤكدا على أهمية تبنى الإعلام للقرارات الصادرة عنها، وأن تتكاتف الجهود لنقل الصورة الحقيقية إلى الرأى العام العربى والدولى.