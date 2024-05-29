بلينكن: إسرائيل بحاجة إلى خطة لمرحلة ما بعد الحرب "في أسرع وقت ممكن"

شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن إسرائيل بحاجة لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة "في أسرع وقت ممكن"، بعدما اعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن "القتال ضد حماس قد يستمر حتى نهاية العام".
واوضح بلينكن لصحافيين خلال زيارة إلى مولدافيا، بانه "في غياب خطة لليوم التالي، لن يكون هناك يوم تال. وهذه هي الوجهة التي يجب أن نسلكها، وما نحتاج إلى تحقيقه، في أسرع وقت ممكن".
ولفت الى إنه ليس بوسعه التحقق مما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن في أحدث هجماتها المميتة في رفح. وأضاف أن نوع الأسلحة المستخدمة وكيفية استخدامها سيتعين أن يكونا الغرض من تحقيق في الهجوم.
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