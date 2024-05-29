عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً تم التداول فيه بمواضيع مختلفة. وكانت مناسبة شدد فيها المجلس بالاجماع على ضرورة مقاربة اية خطط لاعادة هيكلة المصارف وفقاً لاسس قانونية وعلمية مبنية على ضرورة إعادة الودائع والمحافظة على القطاع المصرفي.

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف: لمقاربة اية خطط لاعادة هيكلة المصارف وفقاً لاسس قانونية مبنية على إعادة الودائع والمحافظة على القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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