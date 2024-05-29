غالانت من الحدود الشمالية: قتلنا 320 من "حزب الله" وفي حال واصلوا سنصعد حدة ضرباتنا

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من الحدود الشمالية، أننا "قتلنا 320 من حزب الله وفي حال واصلوا سنصعد حدة ضرباتنا".

وعصر اليوم، أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنّت المقاومة ‏الإسلاميّة هجومًا مركّبًا بالتتالي على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده ‏بالأسلحة الصاروخيّة، وأتبعتها بمسيّرات انقضاضيّة محمّلة بالقنابل استهدفت غرفة عمليّات الموقع ‏والمراقبة أصابت أهدافها بدقّة وأحدثت عدّة انفجارات وحرائق وحققت إصابات في الجنود".‏

في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن "حزب الله يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال الإسرائيلي، ويوجه لهم رسائل تقضي بـ"يا مستوطني الشمال لن يبقى لكم بيوت تعودون إليها".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "حزب الله يقوم باختراق هواتف رؤساء بلديات في الشمال الإسرائيلي".

ويشار إلى أنه في التاسع من الشهر الماضي، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن يونا ياهف، رئيس بلدية حيفا بالشمال الإسرائيلي، "دعوته إلى تجهيز أو استخدام الهواتف الأرضية وتخزين دواء وطعام ومن قبلها تجهيز الملاجئ والمخابئ تخوفا من اندلاع حرب في الشمال الإسرائيلي".