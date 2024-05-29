جعجع بعد لقاء لودريان: لن نقبل بمنح بري صلاحيات ليست له وبأن يمرّ كلّ استحقاق به حكماً

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى أن "محور الممانعة يريد معرفة هوية الرئيس قبل جلسة الانتخاب وهذا غير وارد وهم لم يقبلوا بالخيار الثالث فيما نحن أبدينا كلّ استعداد".

وشدد جعجع، بعد لقائه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، على أننا "لن نقبل بمنح رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحيات ليست له وبأن يمرّ كلّ استحقاق به حكماً ونحن أوّل المدافعين عن صلاحيات الرئاسة الثانية بما يسمح به الدستور".