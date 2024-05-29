أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى أن "محور الممانعة يريد معرفة هوية الرئيس قبل جلسة الانتخاب وهذا غير وارد وهم لم يقبلوا بالخيار الثالث فيما نحن أبدينا كلّ استعداد".
وشدد جعجع، بعد لقائه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، على أننا "لن نقبل بمنح رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحيات ليست له وبأن يمرّ كلّ استحقاق به حكماً ونحن أوّل المدافعين عن صلاحيات الرئاسة الثانية بما يسمح به الدستور".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع بعد لقاء لودريان: لن نقبل بمنح بري صلاحيات ليست له وبأن يمرّ كلّ استحقاق به حكماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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