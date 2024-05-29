"النشرة": تناقضات في جولة لودريان... والشروط تطيح عملياً بالمبادرة الفرنسية

علمت "النشرة" ان تناقضات واكبت لقاءات مبعوث الرئاسة الفرنسية جان ايف لودريان في لبنان، ابرزها انه دعم التشاور الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من دون التطرق في اجتماع عين التينة الى "مرشح ثالث"، بينما تسرّبت معلومات عن لقاءات اجراها لودريان مع شخصيات ونواب في الساعات الماضية، تفيد أنه "يدعم طرح المرشح الثالث".

وقال مطّلعون لـ"النشرة" ان المبادرة الفرنسية "تتعرض للاهتزاز، نتيجة الشروط ايضا، التي تتمسك بها القوى السياسية اللبنانية، بما يعني ان لودريان لم يستطع تغيير المواقف الداخلية، وقد ظهر ذلك في حديث رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، الرافض للتشاور الذي ايّده لودريان، وموقف مؤيدي ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، الرافضين ازاحته عن المشهد الرئاسي لصالح "مرشح ثالث".

ورجّح المطلعون ان تكون تلك الوقائع، "تعني ان جولة المبعوث الفرنسي غير منتجة، ومعرّضة للاطاحة".