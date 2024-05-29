اعتصام أمام مبنى نقابة محامي طرابلس رفضا لاستضافتها ندوة ممولة من وكالة التنمية الأميركية

نظم "اتحاد الشباب الوطني" اعتصاما أمام مبنى نقابة المحامين في طرابلس، احتجاجا على استضافتها ندوة ممولة من وكالة التنمية الأميركية ونصرة لغزة وعموم فلسطين.

ولفت مسؤول "المؤتمر الشعبي اللبناني" عبد الناصر المصري، الى اننا "فوجئنا باستضافة أنشطة ممولة ومدعومة من وكالة التنمية الأميركية لاختراق المجتمعات العربية، في حين يطالب احرار الأمة برفع الصوت ضد الولايات المتحدة الأميركية الشريك الأكبر للعدو الصهيوني في حرب إبادته المجنونة ضد الشعب الفلسطيني وأبناء غزة الأبطال".

بدوره، أكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد ان "نعتبر أن إقامة ندوة في طرابلس بدعم من مؤسسة أميركية حكومية امر يحتاج الى التوقف، وتذكير المسؤولين عن هذه المؤسسة بأن هناك شعبا يحرق ويقتل وتدمر بيوته فوق رؤوس ابنائه، وانه لا بد لهذه المؤسسات من ان تراجع حساباتها لأن هناك ظلما يقع على أخوة لنا في غزة وفي الجنوب اللبناني وفي كل فلسطين المحتلة".

وأكد نائب رئيس اتحاد نقابات النقل البري محمد الخير أن "لا مكان للأميركيين وممثلي الدول الداعمة للكيان الصهيوني على ارض طرابلس والشمال، وأن خيار المقاومة لتحرير الأرض هو خيار الشرفاء".