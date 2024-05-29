وفد من "اللقاء النيابي المستقل" التقى لودريان وأكد ضرورة تحييد لبنان عن الأزمات

التقى وفد من تكتل "اللقاء النيابي المستقل"، الذي يضم "الاعتدال الوطني" و"لبنان الجديد"، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور السفير الفرنسي هرفيه ماغرو.

وأشار تكتل "اللقاء النيابي المستقل" في بيان، إلى أنه "عبر للودريان عن تقديره للجهود الفرنسية الحثيثة المبذولة سواء مباشرة أو عبر اللجنة الخماسية من أجل لبنان واللبنانيين". وأكد "ضرورة تحييد لبنان عن الأزمات الحاصلة في المنطقة عبر فصل المسارات فيها عن المسار اللبناني".

وعن الاستحقاق الرئاسي، أكد التكتل "دعمه لإجراء تشاورات بين الكتل السياسية التي يجب عليها تخطي كل الشكليات في سبيل هدف أسمى، وهو انتخاب رئيس للجمهورية".

وأثنى لودريان على "الدور التوفيقي الذي يلعبه اللقاء النيابي المستقل لتقريب وجهات النظر حول استحقاق الانتخابات الرئاسية والمبادرات التي قام بها في هذا الخصوص"، مؤكدا أنه "سيستمر هو واللجنة الخماسية بمساعيهما مع الكتل السياسية بهدف تقريب وجهات النظر ودفعها لانتخاب رئيس للجمهورية والتشاور في ما بينها بالصيغة التي يتفق عليها الجميع".