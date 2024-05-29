شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: المدنيون يدفعون ثمنا باهظا للحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذرت إسرائيل من أن أي عملية عسكرية واسعة ستعرض المدنيين للخطر، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المدنيون يدفعون ثمنا باهظا للحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه رغم محدودية العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية إلا أن ما هناك تحذيرات منها بشأن معاناة المدنيين وهو ما أصبح واقعا.