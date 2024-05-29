شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: لم يعد من الممكن احتمال كل هذه المجازر ضد الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد البلشى نقيب الصحفيين: "حلمنا جميعا بإقامة دولة فلسطين وتحرير فلسطين، لم يعد من الممكن احتمال كل هذه المجازر التى يقوم بها الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى".

ودعا خالد البلشى نقيب الصحفيين، خلال كلمة له فى اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين مع الشعب الفلسطينى، لقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلى الذى ينتهك كل القواعد الأخلاقية والإنسانية.

ونظمت نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطينى اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو بمبنى النقابة، فى الذكرى 76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيونى على غزة.

بدأ اليوم فى تمام الساعة 4 عصرًا بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال فى غزة لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، فى بهو الدور الرابع بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

وعقب افتتاح المعرض تعقد النقابة مؤتمرًا صحفيًا فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بالتنسيق مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى مصر، يتخلله شهادات حية لـ 10 من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة، الذين وثّقوا بكاميراتهم العدوان الصهيونى على الشعب الفلسطينى الأعزل، وتتضمن شهادتهم عرضًا لأبرز ما وثقته كاميراتهم.

يشارك فى المؤتمر المصورون الفلسطينيون الأبطال محمد سالم، ونضال رحمى، ولؤى أيوب، ومحمد الثلاثينى، وسمر أبو العوف، ومعمر أبو طبيخ، وأمير الترك، ومحمد أبو نحل، ورافى الملح، وخالد ديب أبوسلطان.

ويتضمن اليوم التضامنى جلسة نقاشية، ومؤتمرًا يعقد فى تمام الساعة 6 ونصف مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل فى الدور الرابع تحت عنوان (76 عامًا ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال)، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات.

يشارك فى الجلسة النقاشية د. جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، واللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، والكاتب الصحفى مدحت الزاهد، والدكتورة نهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر. بالإضافة لمشاركة عربية عبر الزوم للشيخ عكرمة صبرى، والمطران عطا الله حنا من القدس، والعميد مصطفى حمدان من لبنان، وتدير الجلسة النقاشية الكاتبة الصحفية نور الهدى زكى.