شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية الشيوخ توصى بتقليل إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فى تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام 2024/2025، ضرورة إعادة النظر في برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها.

واشترطت اللجنة فى توصياتها بشأن التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، وضرورة مراجعة الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.

وأوصت اللجنة ضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوي الإعاقة، وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقليل إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، مع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم.